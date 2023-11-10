  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскивается женщина, разбившая стекло в автобусе на Богатырском проспекте
Сегодня, 9:51
156
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскивается женщина, разбившая стекло в автобусе на Богатырском проспекте

0 0

Сумма ущерба устанавливается.

Полицейские разыскивают женщину, которая разбила стекло в автобусе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям вечером 21 сентября обратился 40-летний водитель транспортного средства. По словам мужчины, на остановке возле дома по Богатырскому проспекту неизвестная повредила окно. На месте зафиксировали факт повреждения стекла задней пассажирской двери. К выходке причастна нетрезвая пассажирка. Сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: женщину с битой задержали за разгром фонарей в Сестрорецке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: богатырский проспект, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии