Разыскивается женщина, разбившая стекло в автобусе на Богатырском проспекте

Полицейские разыскивают женщину, которая разбила стекло в автобусе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям вечером 21 сентября обратился 40-летний водитель транспортного средства. По словам мужчины, на остановке возле дома по Богатырскому проспекту неизвестная повредила окно. На месте зафиксировали факт повреждения стекла задней пассажирской двери. К выходке причастна нетрезвая пассажирка. Сумма ущерба устанавливается.

