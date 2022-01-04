Женщину с битой задержали за разгром фонарей в Сестрорецке

Полиция задержала 36-летнюю жительницу Курортного района Санкт-Петербурга по подозрению в хулиганстве после того, как она разбила фонари у шлагбаума в Сестрорецке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 9 июля у дома 11 на Таможенной дороге. Свидетели сообщили полиции о женщине, которая находилась у шлагбаума с битой в руках. После этого были обнаружены разбитые фонари.
В четверг, 31 июля, сотрудники полиции задержали подозреваемую. По данным правоохранительных органов, женщина была процессуально задержана и помещена в изолятор временного содержания на 48 часов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.
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Фото: Piter.tv
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