Мошенники стали маскировать вирус Mamont под списки пропавших в зоне СВО в Telegram

В МВД рассказали о схеме, которую используют аферисты для проникновения в гаджеты пользователей.

Мошенники стали скрывать вирусную программу Mamont, которая позволяет им красть денежные средства с банковских карт, под списки пропавших в зоне специальной военной операции в Telegram-каналах. Соответствующими данными поделились сотрудники Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах.

Специалисты пояснили, что злоумышленники создают в социальных сетях каналы, которые визуально похожи на официальные группы, посвященные помощи семьям военнослужащих. В них аферисты регулярно публикуют сведения о пропавших военнослужащих, их фотографии, а также PDF- и Excel-файлы с личными данными. В тех же сообществах администраторы позже начинают выкладывать вредоносные APK-файлы (архив, внутри которого находятся все компоненты вредоносного приложения), которые содержат в себе банковский троян Mamont для операционной системы Android.

С помощью данного вредоноса злоумышленники получают полный контроль над устройством жертвы, смогут собирать информацию о нем, перехватывать и отправлять СМС, получить доступ к пользовательским файлам, истории звонков, контактам и т. д., а также банковским приложениям и мессенджерам. сообщение от полиции

В ведомстве советуют в целях безопасности отключить автозагрузку файлов в Telegram, а также проверять формат документов.

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Фото: Piter.tv