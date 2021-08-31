Петербургская полиция предупредила о новой схеме мошенничества с визами

Злоумышленники представляются сотрудниками визовых центров и выманивают конфиденциальную информацию у граждан, недавно подававших документы на визу.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга предупредили граждан о новой схеме телефонного мошенничества, связанного с оформлением виз. Как сообщает Neva.Today, преступники представляются сотрудниками визовых центров или посольств и пытаются выманить конфиденциальную информацию у недавних клиентов этих учреждений.

Злоумышленники звонят гражданам, которые недавно подавали документы на визу, и под предлогом уточнения деталей пытаются получить доступ к их персональным данным и банковским счетам, пояснили в полиции. Для большей убедительности аферисты используют технологию подмены телефонных номеров и оказывают психологическое давление на жертв.

Специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют никогда не сообщать коды из SMS-сообщений, которые приходят для подтверждения операций, даже если звонящий представляется сотрудником официального учреждения. В случае получения подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о происшествии в правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге вынесли приговор мошенникам, которые украли у 40 человек 11 млн рублей.

Фото: Piter.TV