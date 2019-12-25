В Петербурге вынесли приговор мошенникам, которые украли у 40 человек 11 млн рублей

Они работали по схеме "Ваш родственник попал в беду".

В Калининском районе вынесли приговор в отношении участников ОПГ, похищавших денежные средства граждан по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Перед судом предстали Владимир Бабин, Ирина Новикова, Александр Алтухов, Ольга Наумова, Олеся Зюзина, Александр Булат, Андрей Румянцев и Семен Францев.

Суд установил, что в 2021 году Бабин создал и возглавил организованную группу для систематического хищения денежных средств граждан с помощью преступной схемы "Ваш родственник попал в беду". Подсудимые находили преимущественно пожилых граждан, сообщали им по телефону ложные сведения о том, что их родственники попали в ДТП, а также о необходимости передачи через курьера денежных средств в целях возмещения ущерба пострадавшим. В итоге у более 40 потерпевших, проживающих в Санкт-Петербурге и Москве, было похищено свыше 11 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия обвиняемые признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Бабину назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Новиковой – 6 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Алтухову, Наумовой, Зюзиной – 6 лет лишения свободы каждому в исправительной колонии общего режима, Булату – 6 лет 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Францеву – 6 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Румянцеву – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Недавно был задержан ранее судимый пособник украинских мошенников в Мурино.

Фото: Piter.tv