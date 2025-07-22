Задержан ранее судимый пособник украинских мошенников в Мурино

В его задачи входило обеспечение бесперебойного функционирования технического оборудования – GSM-шлюзов.

Полицейские задержали технического пособника украинских мошенников. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Петродворцовом районе в июне зарегистрировали мошенничество в отношении 75-летнего мужчины. Пенсионеру позвонил незнакомец, представившийся сотрудником компетентных органов и убедивший под предлогом декларирования отдать курьеру 384 тыс. рублей. Было возбуждено дело по ст. 159 УК РФ.

Звонили потерпевшему с территории Украины, у иностранцев оказался 20-летний пособник из Северной столицы. В его задачи входило обеспечение бесперебойного функционирования технического оборудования – GSM-шлюзов. Через них проходили звонки мошенников российским пенсионерам. Технический узел оборудовали в июне в съемной квартире в Мурино. Там и поймали подозреваемого. С помощью этого оборудования обманули несколько десятков пожилых людей.

В ходе обысков в жилище и в квартире молодого злоумышленника на Муринской дороге изъяли восемь GSM-шлюзов, 227 сим-карт, 12 банковских карт и другие предметы.

Парень уже попадал в поле зрения правоохранителей. Его 2 года назад привлекали к уголовной ответственности за незаконную легализацию двоих мигрантов.

Ранее на Piter.TV: петербургские "риэлторы" похитили недвижимость на 50 млн рублей и оказались за решеткой.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти