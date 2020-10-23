Петербургские "риэлторы" похитили недвижимость на 50 млн рублей и оказались за решеткой

Суд вынес приговор членам организованной группы, которая в течение нескольких лет незаконно завладевала элитными квартирами в центре города с помощью поддельных документов.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор членам преступного сообщества, занимавшегося мошенническими операциями с жилой недвижимостью. Как сообщает объединенная пресс-служба судебных органов города, злоумышленники, действовавшие под видом риэлторов, похитили имущество на общую сумму около 50 миллионов рублей.

Согласно судебным материалам, организованная группа начала преступную деятельность в 2016 году. В её состав входили шесть человек, пятеро из которых были вербованы основным организатором. Преступники изготавливали поддельные удостоверяющие документы, что позволяло им незаконно переоформлять права собственности на квартиры в престижных районах города.

В перечень похищенного имущества вошли: квартира на набережной Фонтанки (6,6 млн руб.), жилье на проспекте Энтузиастов (4,6 млн руб.), апартаменты на Кирочной улице (19,9 млн руб.), недвижимость на Петропавловской улице (13,9 млн руб.), земельный участок в Стрельне (5,4 млн руб.).

Попытки завладеть дополнительными объектами на улице Достоевского и Большом проспекте ПС были пресечены правоохранительными органами.

Суд назначил следующие меры наказания: двум фигурантам - 5,5 лет колонии общего режима, участнику - 6 лет лишения свободы, организаторам - 8 и 10 лет заключения, одному обвиняемому - 3 года условно с испытательным сроком 2,5 года

Ранее в Петербурге задержали хирурга, подозреваемого в работе на мошенников.

Фото: Piter.TV