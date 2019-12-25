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Россияне начали отказываться от новых квартир
Сегодня, 9:44
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matveyvn

Россияне начали отказываться от новых квартир

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Специалисты считают, что застройщики перестали удивлять клиентов.

Россияне начали отказываться от квартир в новых домах в пользу уже готовых. Такие выводы содержатся в исследование "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".

Риэлторы отмечают, что одна из причин понижения интереса к новостройкам — это дефицит новых интересных проектов. От покупки нового жилья отталкивает и состояние неопределённости в экономике.

Специалисты считают, что застройщики перестали удивлять клиентов.

Ранее предложение элитной недвижимости в Петербурге достигло минимума за восемь лет.

Фото: pixabay.com

Теги: квартиры, недвижимость, риэлторы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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