Предложение элитной недвижимости в Петербурге достигло минимума за восемь лет

Такие результаты предложение показало в третьем квартале 2020 года.

Элитная недвижимость в Петербурге растеряла былую популярность: предложение такого жилья достигло минимума как 8 лет назад. Эксперты Knight Frank St Petersburg подчеркнули, что за третий квартал текущего года предложение элитных квартир остановилось на отметке в 112,6 тысяч квадратных метров или 885 квартир в 18 ЖК.

Также отмечается, что в течение квартала на рынке реализовали 107 квартир площадью 11,4 тысяч "квадратов", что на 30% выше уровня продаж второго квартала. Суммарно за девять месяцев 2020 года объем спроса вырос в сравнении с 2019 годом. Средняя цена на элитные квартиры в сентябре достигла 374 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее мы писали, что с начала 2020 года скупка земли в Петербурге выросла в 4 раза.

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