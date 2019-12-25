Показатели уже превышают весь 2019-й год.

Стало известно о том, что с начала 2020 года скупка земли в Петербурге выросла в 4 раза. В период с января по сентябрь 2020 года на земельном рынке города было реализовано 335 гектаров земли под строительство 2,3 миллиона квадратных метров. Показатели за девять месяцев уже превышают весь 2019-й год в четыре раза. Такие данные приводит 13 октября консалтинговый центр "Петербургская недвижимость".

Отмечается, что в среднем площадь реализованного лота составила 12 гектаров. Во время весенних ограничений по коронавируса наблюдалось небольшое снижение активности, однако в 3-м квартале 2020 года сделки возобновились.

На пригородные территории приходится 49% площади земли – 24% лотов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начали сносить вертолётный завод "Климов". Снос планируют завершить к концу декабря текущего года.

Фото: Piter.tv