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С начала 2020 года скупка земли в Петербурге выросла в 4 раза
Сегодня, 16:47
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С начала 2020 года скупка земли в Петербурге выросла в 4 раза

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Показатели уже превышают весь 2019-й год.

Стало известно о том, что с начала 2020 года скупка земли в Петербурге выросла в 4 раза. В период с января по сентябрь 2020 года на земельном рынке города было реализовано 335 гектаров земли под строительство 2,3 миллиона квадратных метров. Показатели за девять месяцев уже превышают весь 2019-й год в четыре раза. Такие данные приводит 13 октября консалтинговый центр "Петербургская недвижимость".

Отмечается, что в среднем площадь реализованного лота составила 12 гектаров. Во время весенних ограничений по коронавируса наблюдалось небольшое снижение активности, однако в 3-м квартале 2020 года сделки возобновились.

На пригородные территории приходится 49% площади земли – 24% лотов. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге начали сносить вертолётный завод "Климов". Снос планируют завершить к концу декабря текущего года. 

Фото: Piter.tv

Теги: недвижимость, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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