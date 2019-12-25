В Петербурге начали сносить вертолётный завод "Климов"

На его месте появится недвижимость.

Специалисты приступили к сносу здания вертолётного завода "ОДК-Климов" в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Снос планируют завершить к концу декабря текущего года. Территория, на которой раньше находился завод, сейчас принадлежит московской группе "ПИК". Она купила территорию 7,6 га в прошлом году.

На территории, которая находится в границах Кантемировской улицы, Большого Сампсониевского проспекта, улицы Александра Матросова и железной дороги, появится недвижимость.

В начале октября в Сосновой Поляне начали снос тормозившей реновацию хрущевки.

Фото: Piter.TV (несет иллюстративный характер)