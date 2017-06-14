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В Сосновой Поляне начали снос тормозившей реновацию хрущевки
Сегодня, 20:38
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smirenny

В Сосновой Поляне начали снос тормозившей реновацию хрущевки

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Речь идет о доме на 2-й Комсомольской улице.

В четверг, 1 октября, стало известно, что в Петербурге начался снос тормозившей реновацию хрущевки, которая располагается на 2-й Комсомольской улице. Речь о доме №39/1. 

В "СПб Реновация" отметили, что собственники квартир не хотели переезжать в новое жилье целых пять лет. Они требовали от Смольного компенсации в размере 42 миллионов рублей (миллион за каждый кв.м.). Горожане согласились на переезд 17 сентября. На участке, который освободится, появится третья очередь ЖК "Сандэй".

Ранее мы писали, что на Штурманской улице снесли незаконные объекты строительного предприятия.

Фото: Piter.TV

Теги: снос дома, снос хрущевок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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