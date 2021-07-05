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Петербуржцы собирают подписи против сноса доходного дома Антонова
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Петербуржцы собирают подписи против сноса доходного дома Антонова

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Активисты создали петицию.

В четверг, 13 июля, стало известно о сборе подписей петербуржцами против сноса доходного дома Антонова, находящегося по адресу Булавского, 6. Об этом сообщили градозащитники в телеграм-канале "SOS СПб СНОС".

Активисты создали петицию с призывом к руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву и заготовили текст. В нем указывается, что история у дома богатая, и он значим в сохранении культурного наследия города. 

Здание было построено в 1907 году. Архитектором является Владимир Липский. В советское время в доме находилось Пушкинское специальное научно-реставрационное управление. 

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга собирают подписи против строительства эстакады трассы над Удельным парком.

Фото: Телеграм / SOS СПб СНОС

Теги: неравнодушные петербуржцы, снос дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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