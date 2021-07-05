Петербуржцы собирают подписи против сноса доходного дома Антонова

Активисты создали петицию.

В четверг, 13 июля, стало известно о сборе подписей петербуржцами против сноса доходного дома Антонова, находящегося по адресу Булавского, 6. Об этом сообщили градозащитники в телеграм-канале "SOS СПб СНОС".

Активисты создали петицию с призывом к руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву и заготовили текст. В нем указывается, что история у дома богатая, и он значим в сохранении культурного наследия города.

Здание было построено в 1907 году. Архитектором является Владимир Липский. В советское время в доме находилось Пушкинское специальное научно-реставрационное управление.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Петербурга собирают подписи против строительства эстакады трассы над Удельным парком.

Фото: Телеграм / SOS СПб СНОС