Прокуратура Петербурга проверит обрушение флигеля дома Устинова

По данным телеграм-канала "SOS СПб СНОС", под завалами оказались двое рабочих.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения флигеля дома Устинова на улице Егорова, 23. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 16 октября.

По данным телеграм-канала "SOS СПб СНОС", под завалами оказались двое рабочих. Отмечается, что спасатели разбирают обломки флигеля в поисках тел специалистов.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению техники безопасности при производстве строительных работ. Права пострадавших защитят в судебном порядке.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура добилась качественного капремонта в домах Центрального района.

Видео: Телеграм / SOS СПб СНОС