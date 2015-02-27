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Прокуратура Петербурга проверит обрушение флигеля дома Устинова

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По данным телеграм-канала "SOS СПб СНОС", под завалами оказались двое рабочих.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения флигеля дома Устинова на улице Егорова, 23. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 16 октября.

По данным телеграм-канала "SOS СПб СНОС", под завалами оказались двое рабочих. Отмечается, что спасатели разбирают обломки флигеля в поисках тел специалистов. 

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению техники безопасности при производстве строительных работ. Права пострадавших защитят в судебном порядке.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура добилась качественного капремонта в домах Центрального района.

Видео: Телеграм / SOS СПб СНОС

Теги: прокуратура петербурга, снос дома, флигель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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