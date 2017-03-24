Прокуратура добилась качественного капремонта в домах Центрального района

По требованию прокуратуры устраняются недостатки, допущенные при капремонте 6 домов

Прокуратура Центрального района уделяет вопросам капремонта общего имущества многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В ходе надзорных мероприятий вскрыты факты некачественного проведения работ по адресам: ул. 8-я Советская, д. 46, лит. А; ул. Гангутская, д. 16, лит. А; Невский пр., д. 5 и д. 20, лит. А; ул. Рубинштейна, д. 20, лит. А; ул. Тульская, д. 7, лит. А.

Например, на фасаде здания на 8-ой Советской не выполнена герметизация стыков при устройстве отливов на карнизах; на фасаде внутреннего двора оставлены трещины с отслоением окрасочного и шпаклевочного слоев; не выполнено обрамление проема угловой сталью.

Прокурор Центрального района внес представления в адрес заказчика работ – Некоммерческой организации "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", а также 4 подрядных организаций, которые рассмотрены.

Ранее сообщалось, что в 2024 году цены на капремонт в Петербурге могут подняться на 5%.

Фото: Piter.TV

