В 2024 году цены на капремонт в Петербурге могут подняться на 5%

Жители многоэтажных домов с лифтами заплатят за работы больше, чем те, кто проживает в домах без лифта.

В следующем году в Северной столице может увеличиться размер взносов на капитальный ремонт. Судя по проекту постановления Смольного, рост составит 5%.

При этом жители многоэтажных домов с лифтами заплатят за работы больше, чем те, кто проживает в домах без лифта.

Конкретные цифры будут зависеть от годов постройки дома. В дореволюционных домах без лифта взносы могут быть увеличены на 13,63 рубля, а в кирпичных многоэтажка 1970-1970-х г.г. рост составит от 12,49 рубля до 13,07 рубля, в зависимости от того, есть ли в доме лифт.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Рихарда Зорге проводят капремонт поликлиники.

Фото: Piter.TV; Правительство Петербурга