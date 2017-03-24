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В 2024 году цены на капремонт в Петербурге могут подняться на 5%
Сегодня, 12:55
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В 2024 году цены на капремонт в Петербурге могут подняться на 5%

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Жители многоэтажных домов с лифтами заплатят за работы больше, чем те, кто проживает в домах без лифта.

В следующем году в Северной столице может увеличиться размер взносов на капитальный ремонт. Судя по проекту постановления Смольного, рост составит 5%.

При этом жители многоэтажных домов с лифтами заплатят за работы больше, чем те, кто проживает в домах без лифта.

Конкретные цифры будут зависеть от годов постройки дома. В дореволюционных домах без лифта взносы могут быть увеличены на 13,63 рубля, а в кирпичных многоэтажка 1970-1970-х г.г. рост составит от 12,49 рубля до 13,07 рубля, в зависимости от того, есть ли в доме лифт.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Рихарда Зорге проводят капремонт поликлиники.

Фото: Piter.TV; Правительство Петербурга

Теги: капитальный ремонт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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