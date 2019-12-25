На улице Рихарда Зорге проводят капремонт поликлиники

В Красносельском районе продолжается модернизация первичного звена здравоохранения.

В ГБУЗ "Городская поликлиника № 106" идут работы по капитальному ремонту фасада здания, расположенного по адресу: ул. Рихарда Зорге, д.1, лит. А. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

В настоящее время производится монтаж элементов фасада со стороны Петергофского ш. и ул. Доблести, а также монтаж строительных лесов на фасаде центрального входа, оштукатуривание приямков.

Несмотря на проводимые работы, поликлиника продолжает принимать пациентов в обычном режиме. Все услуги оказываются в полном объеме, а качество обслуживания не страдает.

Работы по модернизации здания ГБУЗ "Городская поликлиника № 106" продолжатся до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что более 600 тыс. петербуржцев вакцинированы от гриппа.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга