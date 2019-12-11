Комздрав: более 600 тыс. петербуржцев вакцинированы от гриппа

Работающие в профильном ведомстве уже поставили прививку.

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Петербурге. По данным на понедельник, 18 сентября, прививки поставили свыше 600 тыс. горожан. Об этом заявил этом рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Чиновник подчеркнул, что вакцинироваться в городе возможно, потратив на это минимальное количество времени. Также он напомнил работодателям о необходимости позаботиться о здоровье сотрудников. Работающие в профильном ведомстве уже поставили прививку: для этого в офис комздрава выезжала бригада Городской поликлиники №40, уточнил Лисовец.



Добавим, что в общей сложности запланировано провести вакцинацию 3 более 3 млн горожан.

.Ранее стало известно количество петербуржцев, прошедших диспансеризацию в этом году.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)