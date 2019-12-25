Стало известно количество петербуржцев, прошедших диспансеризацию в этом году

Их оказалось более 1,5 млн.

Председатель регионального Комитета по здоровью Дмитрий Лисовец поделился на своей странице во "ВКонтакте" числом петербуржцев, которые прошли диспансеризацию, с начала 2023 года. Их оказалось более 1,5 млн.

Диспансеризация – это история не про то, чтобы прийти к врачу с какими-то жалобами или проблемами. Диспансеризация нужна для того, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, когда еще ничего не беспокоит. Дмитрий Лисовец, глава регионального Комитета по здоровью

Кроме того, председатель напомнил, что диспансеризация проходит в два этапа. Первый – ограниченный набор исследований. На второй направляются те, у кого выявлены нарушения здоровья.

Ранее мы рассказывали о том, что работники оборонных предприятий смогут проходить диспансеризацию на производствах.

Фото: Piter.TV