Градозащитники просят остановить снос доходного дома на Булавского

Ранее в здании находилось Пушкинское научно-реставрационное управление.

Сегодня, 10 июля, стало известно о том, что в Петербурге градозащитники обратились к руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву с просьбой остановить снос доходного дома, находящегося по адресу улица Булавского, 6. Ранее в здании находилось Пушкинское научно-реставрационное управление. Об этом сообщили в телеграм-канале "Градозащитный пресс-центр".

В доме до 2019 планировали провести ремонтные работы, после чего его намеревались приспособить под административные нужды, однако работы по сносу стартовали на минувших выходных, 8 июля.

Здание является образцом рядовой дореволюционной застройки. Он, как и другие аналогичные дома, представляет ценность, поскольку сохраняет Петербург в его подлинном, первозданном виде. Градозащитники

Напомним, что в первый день работ погиб строитель. По факту произошедшего следственным отделом по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу проводится доследственная проверка, которая определит дальнейшее процессуальное решение.

Фото: Телеграм / Градозащитный пресс-центр