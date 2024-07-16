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Активисты из Петроградского района демонтировали незаконно построенный забор в Лопухинском саду

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Ограждение было установлено без необходимых разрешений и блокировало свободный доступ к водным территориям, вызывая беспокойство среди местных жителей.

Активисты Петроградского района разобрали забор в Лопухинском саду, который мешал проходу к берегу Малой Невки. Видео демонтажа было опубликовано в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Как сообщают градозащитники, ограждение было установлено без необходимых разрешений и блокировало свободный доступ к водным территориям, вызывая беспокойство среди местных жителей. Администрация Петроградского района не смогла установить, кто именно построил этот забор, что еще больше усилило подозрения в его незаконности.

Активисты предприняли решительные действия: один из участников движения был замечен с кувалдой.

 Ранее мы сообщили о том, что градозащитник Мухин оштрафован на 25 тыс. рублей по решению суда в Петербурге.

Видео: Telegram / SOS СПб СНОС

Теги: градозащитники, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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