Градозащитник Мухин оштрафован на 25 тыс. рублей по решению суда в Петербурге

Активиста задержали дважды 21 мая.

Василеостровский районный суд Петербурга назначил наказание градозащитнику Олегу Мухину по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей. Об этом сообщили в tg-канале "SOS СПб СНОС" 22 мая.

Активиста задержали дважды 21 мая. Он признан виновным в защите дома К. И. Шредера XVIII века. В ноябре 2023 года Мухин провел акцию.

Первое задержание градозащитника было связано с акцией против сноса бывшего Ленинградского мясокомбината имени С. М. Кирова. Напомним, за это его оштрафовали на 30 тыс. рублей по той же статьей.

Ранее мы рассказывали о том, что главу комитета по благоустройству Петербурга оштрафовали за плохую уборку снега.

Фото: Piter.TV