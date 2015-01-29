В суде Петербурга участник СВО сделал девушке предложение

У туристки нашли 88 граммов кокаина.

Участник ЧВК "Вагнер" сделал предложение подсудимой по делу о наркотиках в зале суда Петербурга. Об этом 1 ноября сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Пара проживает в Туапсе, а в город на Неве приехала на машине для того, чтобы "романтично договориться пожениться". Однако в один день около дома на Васильевском острове мужчине показалось, что он увидел бывшего парня девушки, после этого он достал из шорт муляж гранаты в целях запугать экс-ухажера. Возник конфликт, а потом герой понял, что обознался, и в этот же момент к месту происшествия приехал наряд полиции. У туристки нашли 88 граммов кокаина. Так она оказалась в суде с делом по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Заседание в Василеостровском районном суде состоялось 31 октября. Суженного допрашивали как свидетеля. В процессе он вспомнил, для чего оказался в Петербурге, и сделал своей девушке предложение. Она согласилась, но находится под стражей.

Романтичнее предложения руки и сердца в Санкт-Петербурге, может быть только предложение руки и сердца в суде Санкт-Петербурга! Мне кажется, что свадьбу надо будет делать в судебной стилистике. Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга

Фото: Piter.TV