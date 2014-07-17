В Петербурге на 100 тыс. рублей оштрафовали женщину, по вине которой из окна выпал ребенок

Годовалая девочка погибла в больнице.

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении женщины, которой вменяют ч. 1 ст. 109 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Утром 27 июня фигурантка, находясь в комнате "коммуналки" на Большом проспекте В. О., 60/10, с девочкой 2023 года рождения, не закрыла окно на запирающее устройство и оставила ребенка без присмотра. Малолетняя залезла на подоконник и выпала с высоты пятого этажа на тротуар. Ее смерть наступила в ГБУЗ "Детская Городская больница №2 святой Марии Магдалины" от тупой сочетанной травмы тела.

Женщина признала вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев по 10 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV