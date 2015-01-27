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Под окнами дома на проспекте Энергетиков нашли тело 16-летнего москвича
Сегодня, 10:55
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Под окнами дома на проспекте Энергетиков нашли тело 16-летнего москвича

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В квартире полицейские встретили двух товарищей погибшего.

Под окнами дома по проспекту Энергетиков в Петербурге обнаружили труп подростка из Москвы. Приезжий выпал из окна, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 5 ноября. 

В "112" минувшей ночью обратился житель дома с информацией о том, что в его квартиру ломится неизвестный. Полицейские на месте заметили машины МЧС России – спасатели прибыли после срабатывания кнопки пожарной сигнализации. Спать горожанам не давал юноша, стоявший на 15 этаже. 

Подростку предложили спуститься вниз, чтобы согреться. Но в ответ он выбежал на общий балкон, после чего у дома нашли его тело. 

В соседней квартире полицейские встретили двух товарищей погибшего. По словам юношей, они приехали все вместе из столицы на выходные и сняли квартиру в Красногвардейском районе. До происшествия гуляли в районе "Удельной", где обнаружили и съели "марку". 

Ранее на Piter.TV: в Московском районе нетрезвый петербуржец выпал из окна. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение из окна, проспект энергетиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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