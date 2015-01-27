Под окнами дома на проспекте Энергетиков нашли тело 16-летнего москвича

В квартире полицейские встретили двух товарищей погибшего.

Под окнами дома по проспекту Энергетиков в Петербурге обнаружили труп подростка из Москвы. Приезжий выпал из окна, пишет tg-канал "Mash на Мойке" 5 ноября.

В "112" минувшей ночью обратился житель дома с информацией о том, что в его квартиру ломится неизвестный. Полицейские на месте заметили машины МЧС России – спасатели прибыли после срабатывания кнопки пожарной сигнализации. Спать горожанам не давал юноша, стоявший на 15 этаже.

Подростку предложили спуститься вниз, чтобы согреться. Но в ответ он выбежал на общий балкон, после чего у дома нашли его тело.

В соседней квартире полицейские встретили двух товарищей погибшего. По словам юношей, они приехали все вместе из столицы на выходные и сняли квартиру в Красногвардейском районе. До происшествия гуляли в районе "Удельной", где обнаружили и съели "марку".

Ранее на Piter.TV: в Московском районе нетрезвый петербуржец выпал из окна.

Фото: Piter.TV