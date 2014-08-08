На проспекте Энергетиков на участке 2,5 км обновляют дорожное покрытие

Подрядчик уже снял старое покрытие и уложил два слоя нового асфальта.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга продолжается капитальный ремонт проспекта Энергетиков. Работы ведутся на участке длиной 2,5 километра — от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы.

Подрядчик уже снял старое покрытие и уложил два слоя нового асфальта. Сейчас специалисты занимаются ремонтом тротуаров. В ближайшее время здесь появится свежая дорожная разметка из термопластика, а также будет восстановлено благоустройство территории. Общая площадь обновляемого покрытия превышает 70 тысяч квадратных метров.

Проспект Энергетиков — ключевая магистраль района. Она соединяет жилые кварталы с промышленными предприятиями и социальными объектами — школами, детскими садами, учреждениями сферы обслуживания. По словам местных жителей, дорога давно нуждалась в ремонте, и именно их обращения стали одним из поводов для проведения работ.

Напомним, в прошлом году обновили двухкилометровый участок проспекта — от Большой Пороховской улицы до проспекта Маршала Блюхера. В 2025-м ремонт дорог в Петербурге продолжится: в программу включены десятки объектов, часть из которых будет приведена в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в Санкт‑Петербурге завершился ремонт улиц, ведущих к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне.

Фото: КРТИ