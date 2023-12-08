В Московском районе нетрезвый петербуржец выпал из окна

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с кататравмой и ушибом легких.

В Московском районе Петербурга нетрезвый мужчина выпал из окна четвертого этажа. Об этом пишет 78.ru.

Пострадавшего нашли у дома 24/22 по Киевской улице вечером 31 октября. По предварительным данным, у него с сожительницей произошел конфликт. Женщина закрыла горожанина в квартире и ушла гулять с собакой, а когда вернулась, увидела его уже на улице.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с кататравмой и ушибом легких. Его сожительница доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: следователи устанавливают обстоятельства падения мальчика из окна на Кораблестроителей.

Фото: Piter.TV