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В Московском районе нетрезвый петербуржец выпал из окна
Сегодня, 10:53
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В Московском районе нетрезвый петербуржец выпал из окна

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Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с кататравмой и ушибом легких.

В Московском районе Петербурга нетрезвый мужчина выпал из окна четвертого этажа. Об этом пишет 78.ru. 

Пострадавшего нашли у дома 24/22 по Киевской улице вечером 31 октября. По предварительным данным, у него с сожительницей произошел конфликт. Женщина закрыла горожанина в квартире и ушла гулять с собакой, а когда вернулась, увидела его уже на улице. 

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с кататравмой и ушибом легких. Его сожительница доставлена в отдел полиции для выяснения обстоятельств. 

Ранее на Piter.TV: следователи устанавливают обстоятельства падения мальчика из окна на Кораблестроителей. 

Фото: Piter.TV

Теги: киевская улица, мужчина выпал из окна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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