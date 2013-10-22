На Киевской двухлетняя малышка опрокинула на себя горячую ингаляционную смесь

У неё ожог 14% тела.

В Московском районе Петербурга маленькая девочка получила термический ожог 14% тела. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 7 декабря из своей квартиры по Киевской улицы скорой была госпитализирована двухлетняя девочка с термическим ожогом кипятком 14% II степени. У малышки повреждены лицо, шея, грудь, плечо, живот, спина. Она находится в тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, по недосмотру родителей ребёнок опрокинул на себя емкость с горячей ингаляционной смесью. Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Ещё одна двухлетняя девочка выпила кипяток в Шушарах.

Фото: Piter.tv