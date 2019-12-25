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Двухлетняя девочка выпила кипяток в Шушарах
Сегодня, 8:17
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Двухлетняя девочка выпила кипяток в Шушарах

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Пострадавшая помещена в реанимацию.

Вечером в четверг, 7 декабря, из квартиры одного из домов по Московскому шоссе в посёлке Шушары бригадой скорой помощи была госпитализирована двухлетняя девочка, которая выпила кипяток. Об этом сало известно Piter.TV.

Пострадавшая помещена в реанимацию с термическим ожогом рта и глотки второй степен. Она находится в тяжёлом состоянии.

Семья девочки не полная. На учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге женщина обожгла детям руки при помощи газовой конфорки.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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