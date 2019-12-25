Двухлетняя девочка выпила кипяток в Шушарах

Пострадавшая помещена в реанимацию.

Вечером в четверг, 7 декабря, из квартиры одного из домов по Московскому шоссе в посёлке Шушары бригадой скорой помощи была госпитализирована двухлетняя девочка, которая выпила кипяток. Об этом сало известно Piter.TV.

Пострадавшая помещена в реанимацию с термическим ожогом рта и глотки второй степен. Она находится в тяжёлом состоянии.

Семья девочки не полная. На учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге женщина обожгла детям руки при помощи газовой конфорки.

Фото: Piter.TV