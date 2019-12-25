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В Петербурге мать-иностранка привела в детский сад детей с обожёнными руками
Сегодня, 8:07
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В Петербурге мать-иностранка привела в детский сад детей с обожёнными руками

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мать пострадавших отпущена под обязательство о явке.

Вечером в четверг, 7 декабря, в полицию поступило сообщение от сотрудницы детского сада о том, что 30-летняя гражданка одной из сопредельных республик нанесла телесные повреждения своим несовершеннолетним детям. Как стало известно Piter.TV, она поднесла руки несовершеннолетних к зажжённой газовой конфорке, в результате чего они получили ожоги.

В больницу были доставлены 6-летний мальчик с ожоговой раной и инфицированным термическим ожогом одного пальца левой кисти, а также его восьмилетний брат с ожоговой раной и термическим ожогом двух пальцев левой кисти второй степени в стадии заживления. Оба ребёнка находятся в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мать пострадавших отпущена под обязательство о явке.

Ранее мы сообщили о том, что в  Парголово студентка упала замертво на глазах у матери.

Фото: Pxhere

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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