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В Парголово студентка упала замертво на глазах у матери
Сегодня, 8:22
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В Парголово студентка упала замертво на глазах у матери

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Несовершеннолетняя жительница Бурятии скончалась в квартире на Тихоокеанской.

В Парголово умерла 17-летняя девушка. Инцидент произошел в квартире на Тихоокеанской улице. Как стало известно Piter.tv, жительница скончалась на глазах у матери.

Накануне, 5 декабря, около 9:00 девочка-подросток вышла из ванной комнаты и неожиданно потеряла сознание. Родители отнесли ребенка в спальню и пытались привести в чувства, но девочка не реагировала.

Мать жительницы Парголово обратилась в скорую помощь. Медики установили смерть. Позже на место случившегося прибыли правоохранители. 

Тело девушки направили в морг для установления причины смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.

Известно, что семья девочки прибыла в Петербург из Бурятии. Несовершеннолетняя училась на первом курсе  Санкт-Петербургского электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова.

Девушка на учете в ПДН и ПНД не состояла.

Ранее на Piter.tv: неизвестный приставал к девочке-подростку у магазина на Таврической.

Фото: Piter.tv

Теги: парголово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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