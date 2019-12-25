Неизвестный приставал к девочке-подростку у магазина на Таврической

Установлены приметы преступника, возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 5 декабря, в полицию обратилась петербурженка 1985 года рождения, с сообщением о том, что на Таврической улице около продуктового магазина неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2009 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Судя по приметам, подозреваемому на вид около 40-ка лет, у него азиатская внешность, рост 175 см, одет в одежду тёмного цвета и оранжевую жилетку.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мать подозревает подростка в совращении его младшей сестры в Ленобласти.

Фото: Piter.TV