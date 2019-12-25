Мать подозревает подростка в совращении его младшей сестры в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело.

Вечером во вторник, 21 ноября, СУ СК России по Ленобласти поступила информация об обращении жительницы Гатчины 1986 года рождения, которая заявила, что в период с 1 по 5 июня, а также с 1 по 31 сентября её сын 2007 года рождения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2014 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемый задержан опергруппой при въезде в коттеджный поселок "Карасаари" Всеволожского района.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 19-летняя дочь обвинила отца в сексуальном насилии.

Фото: Pxhere