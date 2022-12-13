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На Киевской улице горел бизнес-центр
Сегодня, 8:05
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На Киевской улице горел бизнес-центр

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Здание тушили 15 спасателей.

Сегодня, 5 мая, в Московском районе произошел пожар. На Киевской улице, 5, вспыхнул бизнес-центр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00:48. Выяснилось, что пламя охватило 7,5 "квадратов" в офисе. Добавим, что пожар произошел на цокольном этаже.

Бороться с огнем отправились 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили объект за 27 минут. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: ночью в Сестрорецке сгорели два дома.

Фото: Piter.tv

Теги: бизнес-центр, киевская улица, мчс, пожар в офисе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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