На Киевской улице горел бизнес-центр

Здание тушили 15 спасателей.

Сегодня, 5 мая, в Московском районе произошел пожар. На Киевской улице, 5, вспыхнул бизнес-центр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00:48. Выяснилось, что пламя охватило 7,5 "квадратов" в офисе. Добавим, что пожар произошел на цокольном этаже.

Бороться с огнем отправились 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили объект за 27 минут. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv