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Ночью в Сестрорецке сгорели два дома
Сегодня, 9:18
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Ночью в Сестрорецке сгорели два дома

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Тушить объекты приехали 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 3 мая, в Сестрорецке произошел пожар. Ночью на Матросской улице сгорели два дощатых дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Диспетчер получил сигнал о возгорании  в 01:16. Пламя охватило два одноэтажных здания. Тушить объекты приехали 10 спасателей и две спецмашины.

В 02:49 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове сильный ветер снес строительный леса на проезжую часть.

Фото: Pxhere

Теги: матросская улица, мчс, сгорели два дома, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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