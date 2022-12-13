Ночью в Сестрорецке сгорели два дома

Тушить объекты приехали 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 3 мая, в Сестрорецке произошел пожар. Ночью на Матросской улице сгорели два дощатых дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Диспетчер получил сигнал о возгорании в 01:16. Пламя охватило два одноэтажных здания. Тушить объекты приехали 10 спасателей и две спецмашины.

В 02:49 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове сильный ветер снес строительный леса на проезжую часть.

Фото: Pxhere