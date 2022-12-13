На Васильевском острове сильный ветер снес строительный леса на проезжую часть

Конструкция заблокировала проезд.

В Петербурге ночью бушевал ураган. Ветер снес строительные леса около Стрелки Васильевского острова. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Конструкция упала прямо на проезжую часть. Она частично заблокировала проезд, рассказали горожане.

Ночью порывы достигали 17 м/с. В некоторых районах шел дождь.

Сегодня, 3 мая, в Северной столице обещают холодную и дождливую погоду. Подует западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Фото: Телеграм / Раньше всех / Петербург