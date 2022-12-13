На Васильевском острове сильный ветер снес строительный леса на проезжую часть

В Петербурге ночью бушевал ураган. Ветер снес строительные леса около Стрелки Васильевского острова. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Конструкция упала прямо на проезжую часть. Она частично заблокировала проезд, рассказали горожане.
Ночью порывы достигали 17 м/с. В некоторых районах шел дождь.
Сегодня, 3 мая, в Северной столице обещают холодную и дождливую погоду. Подует западный ветер со скоростью 7-12 м/с.
Фото: Телеграм / Раньше всех / Петербург
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