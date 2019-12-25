В Петербурге на Мебельной улице появится новый бизнес-центр

Основную площадь здания займут офисы, а первые этажи отведут под торговые зоны.

В Приморском районе согласовали облик нового бизнес‑центра. Он появится на Мебельной улице, 1, литера А и органично впишется в сложившуюся торгово‑промышленную застройку, сообщил портал "Строительный Петербург".

Автором проекта выступило ООО "СЛОИ АРКИТЕКТС РУС". Комплекс будет состоять из трех башни, объединенных единым стилобатом. Пространство распределено с учётом разных задач: большую часть площадей отведут под офисы, первые этажи займут торговые помещения, а для автомобилистов обустроят подземный паркинг.

Проект делает ставку на общественные зоны с хорошими видовыми характеристиками. Так, на уровне девятого этажа разместятся террасы, между башнями — озелененные площадки, на кровле — смотровые зоны. Фасады башен получат индивидуальное оформление, для их отделки используют металлические и композитные панели, декоративные решётки, а ритмичный рисунок оконных проёмов придаст облику стройность.

Эффектным акцентом станет витражное остекление второго этажа — оно визуально разграничит стилобат и башенную часть. Силуэт комплекса в темное время суток подчеркнёт архитектурно‑художественная подсветка.

Ранее мы сообщали, что новые жилые комплексы бизнес класса появятся между Фрунзенской и Балтийской.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре