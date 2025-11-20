Новые жилые комплексы бизнес класса появятся между Фрунзенской и Балтийской

Здесь планируют построить два новых жилых комплекса.

Группа "Аквилон" приобрела у компании "Эталон" два земельных участка в Адмиралтейском районе Петербурга. Площадки расположены на Парфеньевской и Малой Митрофаньевской улицах. Их размер составляет 0,78 гектара и 0,72 гектара соответственно. Обе территории относятся к многофункциональной зоне общественно-деловой и жилой застройки.

Директор по развитию продаж Группы "Аквилон" Михаил Рогатых отметил, что компания планирует продолжить формирование современной жилой застройки в районе между станциями метро "Фрунзенская" и "Балтийская". Речь идет о строительстве двух новых жилых комплексов бизнес-класса, соответствующих окружению в данной локации. Ранее "Аквилон" уже возвел в этом районе два жилых комплекса бизнес-класса — Promenade by Akvilon и "ARTквартал.Аквилон" — а также бизнес-центр класса А "Аквилон LINKS", где сейчас находится штаб-квартира компании.

В компании "Эталон" пояснили, что территория находится в зоне для жилой и общественно-деловой застройки, но не имеет емкости для строительства объектов образования. Высвобожденные средства направят на сокращение долговой нагрузки и финансирование приоритетных строек, включая проекты бизнес- и премиум-класса.

Фото: Компания "Эталон"