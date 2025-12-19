КСП проверит формирование цены проезда в метро Петербурга

Расходы бюджета на подземку Петербурга проверят аудиторы КСП.

Контрольно-счётная палата оценит обоснованность стоимости проезда в метро Петербурга в рамках проверки работы метрополитена.

Контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга проведет контрольное мероприятие в отношении СПб ГУП "Петербургский метрополитен" городского комитета по транспорту. В пресс-службе КСП сообщили, что проверка направлена на повышение прозрачности эффективности управления качества использования бюджетных средств, выделяемых на развитие подземки.

По данным КСП, в 2024 году СПб ГУП "Петербургский метрополитен" получил из бюджета города более 41 млрд рублей. Выручка предприятия превысила 66 млрд рублей. Чистая прибыль составила более 4 млрд рублей. В ходе текущего мероприятия специалисты проанализируют устранение ранее выявленных нарушений. Также будет дана оценка случаям возможного завышения начальной стоимости государственных контрактов.

В КСП уточнили, что результаты проверки позволят оценить обоснованность действующей стоимости проезда. За последние годы это третье контрольное мероприятие в отношении предприятия.

