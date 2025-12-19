Движение троллейбусов по Гражданскому проспекту возобновлено

Транспорт снова обслуживает пассажиров после окончания технических работ на инженерных коммуникациях.

После окончания технических работ на инженерных коммуникациях в вечером 11 января, в 19:20, снова открыто транспортное движение по участку Гражданского проспекта вблизи дома №11, от проспекта Непокорённых до улицы Гидротехников. Эту информацию предоставила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Маршрут №6 теперь двигается от Светлановского проспекта, пересекая Суздальский проспект, Гражданский проспект, проспект Непокорённых, проезжая мимо площади Мужества и улицы Карбышева (в обратном направлении — через Политехническую улицу и площадь Мужества), затем продолжает путь по Новороссийской улице, Ланскому шоссе, Новосибирской улице, Торжковской улице и нечетной стороне набережной Черной речки (в обратном направлении — по той же стороне набережной через Ланское шоссе).

Маршрут №21 возобновил движение в направлении остановки "Агрофизический институт" от конечной остановки "Орлово-Денисовский пр."

Маршрут №31 обслуживает Северный проспект, Гражданский проспект, Кушелевскую дорогу, проспект Маршала Блюхера, Кантемировскую улицу, переезжает по Кантемировскому мосту, продолжается по проспекту Медиков и Большому проспекту Петроградской стороны (в обратном направлении — через переулок Талалихина, переулок Нестерова, Большую Пушкарскую улицу и Каменноостровский проспект, возвращаясь обратно на проспект Медиков). Маршрут завершается на проспекте Добролюбова.

Ранее мы сообщили о том, что инвестиционные программы транспортных предприятий утверждены в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)