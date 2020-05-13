Инвестиционные программы транспортных предприятий утверждены в Петербурге

Комитет по транспорту Петербурга утвердил инвестиционные планы основных транспортных организаций региона на следующий, 2026 год. Планируемые затраты на выполнение предусмотренных программ достигнут суммы в 22 млрд рублей. Этот показатель существенно превосходит аналогичные показатели предыдущих лет: расходы увеличатся на 36% по сравнению с нынешним годом и в два раза превысят объемы финансирования пятилетней давности — уровня 2019 года.
Средства планируется направить на масштабную реконструкцию, обновление и оснащение современных технологий на объектах транспортной инфраструктуры города. Наибольшее финансирование получит петербургский метрополитен — на его нужды выделено 8,4 миллиарда рублей. Среди приоритетных направлений — замена эскалаторных комплексов на станциях "Фрунзенская" и "Парк Победы", завершение третьего этапа строительства электродепо "Выборгское" и формирование общего диспетчерского центра подземного транспорта.
ГУП "Пассажиравтотранс" реализует программу модернизации парка автобусов, "Горэлектротранс" приступит к реставрации трамвайных депо, техническому переоборудованию парков и разработке проекта строительства нового трамвайного депо в Фрунзенском районе.
Городские власти подчеркнули, что реализация утвержденных планов обеспечит устойчивое функционирование и поступательное развитие всей транспортной отрасли Петербурга.
Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга
