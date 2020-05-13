Инвестиционные программы транспортных предприятий утверждены в Петербурге

Средства планируется направить на масштабную реконструкцию, обновление и оснащение современных технологий на объектах транспортной инфраструктуры города.

Комитет по транспорту Петербурга утвердил инвестиционные планы основных транспортных организаций региона на следующий, 2026 год. Планируемые затраты на выполнение предусмотренных программ достигнут суммы в 22 млрд рублей. Этот показатель существенно превосходит аналогичные показатели предыдущих лет: расходы увеличатся на 36% по сравнению с нынешним годом и в два раза превысят объемы финансирования пятилетней давности — уровня 2019 года.

Средства планируется направить на масштабную реконструкцию, обновление и оснащение современных технологий на объектах транспортной инфраструктуры города. Наибольшее финансирование получит петербургский метрополитен — на его нужды выделено 8,4 миллиарда рублей. Среди приоритетных направлений — замена эскалаторных комплексов на станциях "Фрунзенская" и "Парк Победы", завершение третьего этапа строительства электродепо "Выборгское" и формирование общего диспетчерского центра подземного транспорта.

ГУП "Пассажиравтотранс" реализует программу модернизации парка автобусов, "Горэлектротранс" приступит к реставрации трамвайных депо, техническому переоборудованию парков и разработке проекта строительства нового трамвайного депо в Фрунзенском районе.

Городские власти подчеркнули, что реализация утвержденных планов обеспечит устойчивое функционирование и поступательное развитие всей транспортной отрасли Петербурга.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга