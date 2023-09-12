Стоимость проезда в общественном транспорте и пригородных поездах Петербурга повысят с 1 января

Популярная форма расчета – электронная карта "Подорожник", которой пользуется около 40% пассажиров.

С наступлением 2026 года плата за пользование общественным транспортом и пригородными поездами в Петербурге вырастет с 60 до 65 рублей. Бюджет города обеспечит компенсацию убытков транспортным компаниям, информирует Комитет по тарифам и Комитет по транспорту Петербурга.

С началом нового года вступят в силу новые тарифы на проезд в городском транспорте и пригородных поездах. Социальная ориентация тарифов сохранится – стоимость проездных билетов для школьников и студентов останется неизменной. Цена льготного проездного документа увеличится на 5,3%, составив 839 рублей против 802 рублей в 2025 году, при этом вся сумма будет возмещена пассажиру ежемесячно из городского бюджета.

Популярная форма расчета – электронная карта "Подорожник", которой пользуется около 40% пассажиров. Оплата проезда с использованием карты "Подорожник" и электронных бесконтактных платежных инструментов системы "Мир" (ЕКП) будет стоить 65 рублей, независимо от вида транспорта – будь то наземный транспорт или подземка. Напомним, что в 2025 году проезд по карте стоил 60 рублей. Разница между установленным городом тарифом и рыночной стоимостью перевозок будет покрыта за счет бюджетных средств. На покрытие указанной разницы в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено выделение свыше 64 миллиардов рублей.

Что касается приезжающих в город гостей, то для них установлены специальные тарифы: оплата проезда в наземном транспорте составит 88 рублей, в метро – 95 рублей. С 1 января 2026 года в черте Петербурга вводится единая цена на проезд в пригородных электричках – 65 рублей.

Город продолжает поддерживать систему гибкого тарифного меню, позволяющую оплачивать проезд со скидками по сравнению с туристическими тарифами. Сохраняется механизм предоставления скидки на вторую и последующую поездку наземным транспортом в рамках пересадочного тарифа сроком 60 минут. Доступны суточные проездные билеты длительностью 1, 3 и 5 суток, а также единый билет, позволяющий совершать неограниченное количество поездок в пределах установленной суммы.

Ранее стал известен график работы общественного транспорта Петербурга в новогоднюю ночь.

Фото: Piter.TV