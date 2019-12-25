Стал известен график работы общественного транспорта Петербурга в новогоднюю ночь

Пассажирам в Северной столице сообщили расписание работы городского наземного транспорта и Петербургского метрополитена в новогодние и рождественские дни 2026 года. Информация поступила от Комитета по транпорту.
30 декабря городской и пригородный общественный транспорт будет работать по расписанию, аналогичному пятничному
С 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. метрополитен, городской и пригородный транспорт функционируют по воскресному расписанию.
Работа транспорта в Новогоднюю и Рождественскую ночи:
В ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано движение по 27 основным городским маршрутам:
Автобусы: № 4, 90, 100, 101, 102, 115А, 120, 143, 145, 185, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 225, 239, 397.
Троллейбусы: № 2, 23, 46.
Трамваи: № 39, 55, 60, 100.
В ночь с 6 на 7 января (Рождественская ночь) будут работать пять основных городских маршрутов:
Автобусы: № 102, 225, 239.
Троллейбусы: № 23, 46.
Интервалы движения:
Электропоезда метро в новогоднюю и рождественскую ночи (с 01:00 до 05:00 утра) отправляются каждые 10 минут.
Наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) ходит с интервалом до 30 минут.
Рекомендуем заранее планировать маршруты с учётом указанных особенностей графика. Удобный маршрут можно построить на официальном портале общественного транспорта Санкт-Петербурга.
Фото: Piter.TV
