Стал известен график работы общественного транспорта Петербурга в новогоднюю ночь

С 31 декабря 2025 г. по 11 января 2026 г. метрополитен, городской и пригородный транспорт функционируют по воскресному расписанию.

Пассажирам в Северной столице сообщили расписание работы городского наземного транспорта и Петербургского метрополитена в новогодние и рождественские дни 2026 года. Информация поступила от Комитета по транпорту.

30 декабря городской и пригородный общественный транспорт будет работать по расписанию, аналогичному пятничному

Работа транспорта в Новогоднюю и Рождественскую ночи:

В ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано движение по 27 основным городским маршрутам:

Автобусы: № 4, 90, 100, 101, 102, 115А, 120, 143, 145, 185, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 225, 239, 397.

Троллейбусы: № 2, 23, 46.

Трамваи: № 39, 55, 60, 100.

В ночь с 6 на 7 января (Рождественская ночь) будут работать пять основных городских маршрутов:

Автобусы: № 102, 225, 239.

Троллейбусы: № 23, 46.

Интервалы движения:

Электропоезда метро в новогоднюю и рождественскую ночи (с 01:00 до 05:00 утра) отправляются каждые 10 минут.

Наземный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи) ходит с интервалом до 30 минут.

Рекомендуем заранее планировать маршруты с учётом указанных особенностей графика. Удобный маршрут можно построить на официальном портале общественного транспорта Санкт-Петербурга.

