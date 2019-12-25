Новогодняя ночь 2026 в Петербурге: всё, что нужно знать

В последние часы декабря улицы наполняются светом гирлянд, отражениями огней в витринах и тихим ожиданием праздника.

Новогодняя ночь в Северной столице − это не просто смена дат в календаре, а особое состояние города. В последние часы декабря улицы наполняются светом гирлянд, отражениями огней в витринах и тихим ожиданием праздника. Люди выходят гулять в центр, идут по Невскому проспекту, чтобы почувствовать атмосферу большого северного города в самый волшебный момент года. Piter.tv подробно рассказывает, как будет организована новогодняя ночь 2026 в Петербурге, где можно провести время с семьёй и друзьями, как будет работать транспорт и какие правила безопасности важно учитывать.

Программа на Дворцовой площади: без концерта, но с музыкой

Главной точкой притяжения в Северной столице в новогоднюю ночь традиционно останется Дворцовая площадь. Её уже украсил главный символ праздника − большая городская ёлка. Декор пушистой красавицы выдержан в уже традиционном ретро-стиле: яркие гирлянды, флажки, серпантин и знакомые с детства игрушки. Рядом с главным деревом снова появились ряды живых ёлок, формирующих очаровательный лесной уголок, а также фигурки сказочных героев, таких как лисичка, медвежонок и Щелкунчик.

Формат праздника в 2026 году будет соответствовать правилам, принятым в последние несколько лет. Так, на площади не будут устанавливать сцену для живых выступлений, музыкальных шоу с участием музыкальных исполнителей не запланировано. Вместо этого для горожан и гостей Северной столицы готовят масштабное мультимедийное шоу. Световые и видеоинсталляции и визуальные проекции на фасадах зданий Главного штаба и Эрмитажа будут сменять друг друга под музыкальное сопровождение.

В полночь на больших экранах традиционно покажут новогодние обращения президента России и губернатора Петербурга, после чего начнётся праздничная часть программы. Такой формат позволяет сохранить торжественность момента и одновременно избежать чрезмерного скопления людей. Праздничная программа на Дворцовой площади не ограничивается только ночью с 31 декабря на 1 января. В декабре здесь открываются дополнительные зимние активности. В частности, на Дворцовой для детей и взрослых уже доступны рождественская ярмарка и бесплатная зимняя горка. Также 20 декабря откроется "Новогодняя почта", где можно бесплатно отправить праздничные открытки.

Куда можно отправиться вечером 31 декабря?

Одним из главных символов зимнего Петербурга традиционно становятся рождественские ярмарки. В сезоне 2025−2026 они работают с середины декабря до середины января сразу на нескольких площадках.

Уже упомянутая ярмарка на Дворцовой площади открыта с 13 декабря по 11 января (12:00−20:30). Рядом с Певческим мостом можно бесплатно арендовать "ватрушку" для катания с горки. Кроме того, гости ярмарки смогут согреться ароматными напитками, перекусить сезонными лакомствами и приобрести сувениры.

Манежная площадь − одна из главных ярмарочных зон в центре города: она располагается буквально в нескольких шагах от Невского проспекта. Здесь с 13 декабря по 11 января работают торговые ряды с сувенирной продукцией, праздничными угощениями и напитками, а также традиционными зимними развлечениями. Время работы − с 12:00 до 21:00.

Основной особенностью нынешнего сезона станет полная смена концепции оформления: ярмарочная площадь приобретет русский национальный колорит, вдохновившись образами старых дворянских усадеб, традиционных монастырей и русских народных ярмарок. Посетителям предложат окунуться в атмосферу русской старины: деревянные терема, купеческие лавки, крепостные ворота и даже арт-объекты. Оформление напоминает настоящие усадьбы: на входе, со стороны Малой Садовой, появится символичная башня, а фасад павильонов украсят живописные элементы деревянного зодчества. Хотя облик ярмарки изменился, некоторые любимые аттракционы останутся бесплатными: вновь заработала знаменитая карусель, а неподалёку расположились ледовый каток и детский паровозик.

Ярмарочную программу дополнят развлекательные мероприятия, народные гуляния, концерты артистов и увлекательные мастер-классы, посвящённые народным ремеслам и кулинарии: участники смогут попробовать себя в росписи пряников, изготовлении деревянных амулетов, плетении поясов и создании традиционных игрушек из соломы. Традиционно на ярмарке разместят 104 палатки-терема, где предложат широкий ассортимент угощений и подарков, привезённых из разных уголков нашей страны.

Ярмарка на Московской площади − ещё одна крупная праздничная площадка, вдохновленная произведениями Александра Сергеевича Пушкина. Она радует петербуржцев уже третий сезон подряд. В центре внимания окажутся культовые персонажи и атрибуты сказок поэта, такие как пушистый зелёный дуб, тройка лошадей, белочка с орехами, гигантская книга и шахматная доска, ставшую настоящим символом прошлых сезонов. Время работы − с 12:00 до 21:00.

Гостям ярмарки предложат погрузиться в атмосферу пушкинских сказок посредством театрализованных представлений, интерактивных конкурсов и познавательных занятий. Дети смогут проявить себя в творческих мастер-классах, освоить секреты изготовления рождественского декора, изготовить уникальные ёлочные шары или заняться изготовлением оригинальных подарков ручной работы из бересты.

Будет ли салют в новогоднюю ночь 2026?

По данным городского правительства, официальный новогодний салют в Петербурге не планируется.

При этом городские власти напоминают о действующих ограничениях на запуск пиротехники во дворах и жилых зонах, а также о правилах безопасности и о возможных временных регламентах по времени использования фейерверков. Недавно депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок предложил разрешить жителям города начинать запуск фейерверков в новогоднюю ночь на час раньше − с 22:00 31 декабря, а не с 23:00, как предусмотрено нынешними правилами. Соответствующий законопроект уже направлен на обсуждение коллег. Четырбок объяснил инициативу тем, что фактически большинство горожан традиционно начинают праздничные салюты уже с десяти часов вечера, что нарушает действующие правовые нормы.

Законопроект предполагает изменение временных рамок использования пиротехнических изделий только в новогоднюю ночь, при этом остальные жесткие ограничения остаются неизменными. Запускать фейерверки нельзя будет в общественных зонах, таких как парки, скверы, спортивные площадки, детские игровые комплексы и близлежащие жилые кварталы. Разрешённым местом для запуска остаётся специальная площадка, перечень которых ежегодно публикуется Главным управлением МЧС по Санкт-Петербургу.

За нарушение установленных норм предусмотрены крупные штрафы: от 1 до 5 тыс. рублей для частных лиц, от 25 до 50 тыс. рублей для чиновников и от 50 до 200 тыс. рублей для юрлиц. Тем, кто хочет запустить салют в новогоднюю ночь самостоятельно, рекомендуется следить за официальными сообщениями Смольного и городских комитетов в конце декабря.

Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь

Чтобы жители и гости города могли спокойно добраться домой после праздника, в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Метро

Ожидается, что метро будет работать в новогоднюю ночь круглосуточно с вечера 31 декабря до утра 1 января. Это делается для того, чтобы жители и гости могли спокойно добраться до празднования и обратно после полуночи. При этом возможны ограничения по входу/выходу на центральных станциях в целях безопасности (например, на "Невский проспект", "Гостиный двор", "Адмиралтейская").

Наземный транспорт

В новогоднюю ночь работают десятки маршрутов наземного транспорта, как минимум так же, как в 2024−2025 году: около 30 маршрутов наземного транспорта (22 автобусных, 4 троллейбусных и 4 трамвайных).

Конкретные номера маршрутов в прошлые годы включали:

− автобусы № 2, 4, 74, 86, 100, 101, 115A, 120, 145, 169, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 263, 271, 290, 397;

− троллейбусы № 2, 23, 31, 46;

− трамваи № 39, 55, 60, 100.

Интервал движения автобусов, троллейбусов и трамваев в новогоднюю ночь составляет порядка 30 минут, а у метро − 5−10 минут.

Важно: окончательные графики и список маршрутов будут опубликованы городскими перевозчиками ближе к празднику.

Что нужно учесть при планировании новогодней ночи

− Приходите на центральные площадки заранее − ближе к полуночи поток людей значительно возрастает.

− Одевайтесь тепло: зимняя погода в Петербурге может быть ветреной и сырой.

− Проверяйте актуальные афиши и транспортные схемы за несколько дней до праздника − финальные изменения публикуются в конце декабря.

