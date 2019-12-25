Рождественская ярмарка в Петербурге откроется 13 декабря

Ярмарки порадуют гостей многообразием предложений: в распоряжении покупателей окажутся уникальные изделия местных петербургских мастеров и представителей регионов России.

Александр Ситов, возглавляющий Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, анонсировал открытие праздничных ярмарок на трех площадках города: Дворцовой, Манежной и Московской площадях. В эфире программы "Большое интервью" телеканала "78" чиновник объявил, что торжественный старт мероприятия состоится 13 декабря и продлится вплоть до 11 января 2026 года.

Ярмарки порадуют гостей многообразием предложений: в распоряжении покупателей окажутся уникальные изделия местных петербургских мастеров и представителей регионов России, которые можно будет приобрести на специально оборудованных торговых местах, общее количество которых составит 136 единиц.

Отдельное внимание уделяется оформлению площадок. Дворцовая площадь порадует всех своей традиционной красотой, дополнившись яркой ледяной горкой. Для оформления Манежной площади выбран особенный дизайн, вдохновленный дореволюционным обликом Северной столицы, подчеркивающий атмосферу старинного русского городка. По словам Ситова, такая концепция позволит гостям погрузиться в атмосферу старой Руси, создавая ощущение путешествия во времени и пространстве.

Фото: Telegram / Пиотровский Online