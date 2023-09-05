Фото: на Дворцовой площади начали украшать ёлку

Монтаж огромной зелёной красавицы высотой 30 м начался ранним утром 10 декабря и завершился лишь к 6:00.

Дворцовую площадь в Петербурге озарили огни главной городской ёлки, которую вскоре украсят игрушками. Репортаж с места событийподготовил корреспондент Piter.tv.

Монтаж огромной зелёной красавицы высотой 30 м начался ранним утром 10 декабря и завершился лишь к 6:00. К следующему важному этапу — декорированию — дерево было подготовлено двумя днями позже, 12 декабря. Возле ствола установлены декоративные панели с видами городской зимней архитектуры, привлекающие внимание прохожих, желающих сделать фото.

Атмосферу зимнего праздника можно прочувствать уже сейчас: на площади заработала рождественская ярмарка, а также знаменитая катальная горка длиной 36 м.

Напомним, в этом году дизайн ёлки выполнен в ностальгическом стиле. На её ветвях разместят 52 фигурки снеговиков, 51 Щелкунчика, 50 миниатюрных избушек, а также десятки традиционных шаров, конфет и лошадок. Украшения объединят гирлянды из 350 флажков и сотни метров светодиодных лент, которые создадут праздничную иллюминацию.

Фото: Piter.tv