На Дворцовой площади Петербурга начали украшать главную городскую ёлку

Для декора выбрали ностальгический стиль.

На Дворцовой площади стартовал процесс украшения главной новогодней ели Санкт-Петербурга. Декораторы с помощью автовышек добрались до верхних ветвей и уже приступили к созданию праздничного убранства.

В этом году дизайн ёлки выполнен в ностальгическом стиле. На её ветвях разместят 52 фигурки снеговиков, 51 Щелкунчика, 50 миниатюрных избушек, а также десятки традиционных шаров, конфет и лошадок. Украшения объединят гирлянды из 350 флажков и сотни метров светодиодных лент, которые создадут праздничную иллюминацию, сообщает 78.ru.

Пространство вокруг главной ели также будет оформлено. Композицию дополнят несколько пушистых деревьев поменьше, а на специальных постаментах установят сказочных персонажей: лисёнка, медвежонка, резную избушку и лошадок-качалок. По планам организаторов, все работы по украшению будут завершены к 15 декабря. Сияющая ёлка останется на Дворцовой площади до середины января.

Ранее Piter.TV сообщал, что спрос на новогодний декор в петербургских магазинах растет с середины октября.

Фото: Piter.TV