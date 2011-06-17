Спрос на новогодний декор в петербургских магазинах растет с середины октября

Лишь незначительная часть опрошенных, около четырех процентов, заявила, что вовсе не планирует украшать жилище.

Жители Петербурга вовсю готовятся к встрече Нового года, что наглядно отражено в статистике потребления праздничного декора. Исследование, опубликованное изданием "Петербургский дневник", показывает резкое увеличение спроса на новогодние украшения уже с середины октября.

По данным исследования, подавляющее большинство горожан настроены серьезно относиться к украшению жилища. Лишь незначительная часть опрошенных, около четырех процентов, заявила, что вовсе не планирует украшать жилище. Традиционно петербуржцы начинают подготовку заранее: 58% приступают к оформлению интерьера в первой половине декабря, остальные 32% – ближе к Новому году. Некоторые особо активные граждане, около шести процентов, успели закончить украшение домов уже в ноябре.

Самым популярным товаром среди покупателей стали праздничные аксессуары с символикой года – лошадки, а также элементы декора из натуральных материалов, таких как дерево, шишки и войлок. Особенно популярны елочные игрушки советского стиля, выполненные методом литья.

Гипермаркеты "О"Кей" заметили заметный рост интереса к эксклюзивным товарам ручного производства, таким как фигурки из ваты, тканевые изделия и декоративные куклы в стилистике советских времен. Специалисты связывают это явление с растущим интересом к домашнему уюту и влияниям локальной креативной среды, создающей атмосферу теплого семейного праздника.

