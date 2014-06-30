Экологичный Новый год: выбираем ёлку без вреда природе

Идеального выбора в случае с новогодней елкой нет – но есть наиболее экологически ответственный подход.

Новогодние праздники не за горами: еще в прошлом месяце в Петербурге появились первые украшения и загорелись огни гирлянд. В предвкушении праздника горожане задаются традиционными вопросами: какую елку выбрать для своей квартиры? Настоящее дерево с запахом хвои и леса создаст особенную атмосферу, а искусственное будет радовать многие годы – но какой из вариантов меньше навредит природе? Piter.tv решил разобраться, узнав мнение экспертов в области экологии.

По словам креативного предпринимателя и экопросветителя Алексея Чистопашина, лучшая елка – та, что не пострадает во время праздника. С точки зрения экологии, в идеале стоит нарядить живое дерево на улице, как в мультфильме "Простоквашино", и снять игрушки сразу после праздников. Это может быть елка во дворе или на даче.

Но не все так просто. Нечестные маркетологи и особенно жадные продавцы часто используют подмену экологических понятий или гринвошинг (зеленый камуфляж), чтобы продать больше и дороже своих товаров. Алексей Чистопашин, креативный предприниматель, экопросветитель

Чистопашин добавляет, что дерево, срубленное в лесничестве или купленное на официальном месте продажи – это возобновляемый ресурс. Пока оно растет (6–10 лет), происходит поглощение CO₂ и производится кислород. После праздников древесина и хвоя разлагаются в компосте. Минусы этого варианта связаны с транспортировкой и легальностью заготовки. Незаконные вырубки наносят непоправимый вред природе, а выброшенное на свалку дерево выделяет метан – мощный парниковый газ.

Президент межрегиональной общественной организации "Мусора.Больше.Нет", председатель Союза эковолонтерских организаций Карина Ивченко уточняет, что живая елка – это дерево, которое осталось расти на участке или в лесу. Если ее срубают, то она становится натуральной, но перестает быть живой. Экологичность натуральной елки зависит от ее дальнейшей "судьбы":

С экологической точки зрения, натуральная елка может быть "зеленым" вариантом, если ее вырастили в питомнике и после праздников отправят на переработку – в этом случае ее углеродный след невелик, а дерево превращается в щепу или компост. Но если выбросить ее на свалку, разложение с выделением метана делает ее менее экологичной. Карина Ивченко, президент межрегиональной общественной организации "Мусора.Больше.Нет", председатель Союза эковолонтерских организаций

Оба эксперта отмечают, что искусственная елка, в отличие от натуральной, не требует ежегодной вырубки, а при правильной эксплуатации может служить несколько десятков лет. Однако она требует много ресурсов для производства и создает углеродный след, при этом не перерабатывается и со временем становится отходом.

Производство (чаще всего из ПВХ и металла в Китае) – крайне ресурсоемкий и загрязняющий процесс, связанный с выбросами и токсичными отходами. Искусственные елки практически не перерабатываются в России, а в конце срока службы (через 5–20 лет) искусственное дерево почти гарантированно попадет на полигон, где будет разлагаться сотни лет. Алексей Чистопашин, креативный предприниматель, экопросветитель

Карина Ивченко подтверждает: чтобы минимизировать ущерб, искусственную елку нужно использовать минимум 10–15 лет. Алексей Чистопашин подчеркивает, что производство одной искусственной елки сопоставимо с выбросами от 10–20 срубленных натуральных деревьев. Если покупать новую каждый год, экологический урон будет больше, чем от живой елки.

Хвоя или пластик: факторы выбора

Выбирая натуральную елку, важно смотреть на легальность происхождения – только официальные точки продаж гарантируют законную заготовку, например, городские елочные базары, гипермаркеты. А еще можно получить порубочный билет в лесничестве и срубить елку самостоятельно, чаще всего это деревья под линиями электропередач. Карина Ивченко, президент межрегиональной общественной организации "Мусора.Больше.Нет", председатель Союза эковолонтерских организаций

Для искусственных елок ключевой фактор – срок службы и материал. Дешевые елки из ПВХ могут выделять опасные вещества, а полиэтиленовые модели безопаснее. По мнению Алексея Чистопашина, самый экологичный вариант – не покупать новую елку, а получить старую "в наследство" от родственников или купить б/у на сервисе объявлений, в секонд–хендах или сообществах дарения.

Карина Ивченко советует попробовать креативные варианты – соорудить елку из книг, проволоки и веревки, картона, фанеры, приделать светодиодную гирлянду в форме елки на стену, украсить высокое комнатное растение. Эксперт уточнила, что у себя дома она украсила деревянную колонну (столб) джутом с шишками и орехами.

Кроме того, специалисты одобряют такие варианты, как мини–елка в горшочке или "букет" из елочных веток (лапник).

Для лапника обычно используют нижние ветви от уже срубленных деревьев или то, что осталось от санитарных обрезок. Экослед – размер не возобновляемых ресурсов, потраченных на товар. Чем он выше, тем "дороже" для природы будет эта покупка. Экослед от лапника значительно меньше чем от целого дерева. Экослед также учитывает и производство, и утилизацию товара в будущем. От лапника ущерб для дерева минимален или отсутствует. Алексей Чистопашин, креативный предприниматель, экопросветитель

Маленькая елка в горшке – один из самых ответственных выборов, если после праздников ее высадить в грунт или передать в питомник, где она продолжит расти. Это не всегда получается, но часть елок действительно восстанавливаются. Этим занимаются в том числе наши коллеги из движения "Круг жизни". Карина Ивченко, президент межрегиональной общественной организации "Мусора.Больше.Нет", председатель Союза эковолонтерских организаций

Как продлить жизнь натуральной елки дома

Чтобы елка дольше радовала, перед установкой делают свежий спил и ставят ствол в ведро с водой на сутки в прохладном месте. Важно использовать подставку с резервуаром для воды (крестовина и ведро с песком не подойдут). Необходимо держать дерево подальше от батарей и регулярно поливать – в среднем дерево "выпивает" 1–3 литра воды в день.

Как правильно утилизировать елку

В Петербурге натуральные елки принимают в рамках акции "Елки, палки и щепа", где их превращают в щепу для компоста, мульчирования городских парков или подстилки для животных.

С искусственной елкой ситуация сложнее, так как она в России не перерабатывается. Как отмечает Карина Ивченко, основной экологичный путь – максимально продлить срок ее службы, передать другим или использовать для творчества.

Выводы

Алексей Чистопашин резюмирует, что идеального выбора в случае с новогодней елкой нет – но есть наиболее экологически ответственный подход. Если вы планируете использовать одну искусственную елку 15–20 лет – это вариант для вас. Если важны традиции, запах хвои и замкнутый цикл, выбирайте живое дерево с документами о происхождении и сдавайте его на переработку. Мини–елки и лапник позволяют сократить экослед и сохранить праздник экологичным.

