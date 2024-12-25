Сбор елок на переработку стартовал в Петербурге и Ленобласти

Основная волна сбора запланирована с 13 по 26 января.

В Петербурге и Ленобласти стартовала ежегодная акция по утилизации хвойных деревьев под названием "Елки, палки и щепа". До 9 февраля жители могут сдать свои новогодние елки в специально организованные пункты приема.

Участие в акции принимают следующие районы Петербурга: Выборгский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский и Курортный, а также Киришский, Кингисеппский и Сосновоборский районы Ленобласти.

Удобный пункт приема можно найти на интерактивной карте. Организаторы напоминают, что у каждого пункта приема установлен определенный график работы, контактные данные организаторов, а на карте отмечены точные географические координаты пунктов.

Основная волна сбора запланирована с 13 по 26 января. Принимаются ели, сосны и пихты — как целиком, так и в виде ветвей. Допускается сдача как свежей, так и сухой хвои, включая отдельные елочные иголки. Перед тем как принести дерево на переработку, необходимо удалить с него все украшения и упаковочные материалы, подчеркивают организаторы. Пункты предназначены исключительно для частных лиц с небольшими объемами хвои.

Кроме того, доступна коммерческая услуга вывоза деревьев. Утилизированные деревья будут использованы в качестве корма и подстилки для животных, а также в качестве удобрений для садов и парков.

Акция "Елки, палки и щепа" проводится с 2015 года АНО "Экологические добровольческие проекты".

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга закрыли шесть точек незаконной торговли.

Фото: ВКонтакте / Акция "Ёлки, палки и щепа", СПб и ЛО